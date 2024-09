A Tempio l’acqua non è ancora potabile, ma si torna a scuola

Nuova ordinanza per l’emergenza acqua non potabile a Tempio.

A Tempio Pausania è ancora emergenza, a causa dell’acqua che non è potabile. Una situazione che ha causato parecchi disagi nella “città di pietra” e dove vige ancora il divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica ai fini alimentari, a causa dell’ordinanza firmata il 4 settembre scorso dal sindaco Gianni Addis, a scopi di precauzione.

Il primo cittadino di Tempio ha assicurato che il rientro a scuola non verrà posticipato a causa di questa emergenza idrica e le lezioni avranno inizio domani 12 settembre.

Poi, con una nuova ordinanza sindacale, la n° 24 di oggi 11 settembre 2024, ha chiarito le norme d’uso per gli altri utilizzi dell’acqua non solo ai fini alimentari. Tra le norme c’è la bollitura necessaria di almeno 15 minuti per l’igiene della persona dei soggetti fragili, ovvero neonati, anziani, pazienti immunodepressi eccetera.

La bollitura, secondo nuova disposizione, è necessaria anche per l’igiene orale di tutti i soggetti; lavaggio di frutta e verdura, solo se da consumare cruda. Per quanto concerne l’igiene della casa e ambienti con appositi DPI (dispositivi di protezione individuale, es. guanti), non è necessaria la bollitura. Il sindaco Gianni Addis, nell’ordinanza sindacale ha richiesto alla società Abbanoa di predisporre immediatamente tutti gli interventi necessari per ripristinare la qualità dell’acqua della rete.

