La morte di Giuseppe Mannoni a Baja Sardinia.

“Non è accaduto nel parcheggio del Phi Beach”. Ci tiene a precisarlo Luciano Guidi, proprietario della discoteca, in merito alla morte del 28enne Giuseppe Mannoni, deceduto dopo alcuni giorni in Rianimazione, dopo aver battuto la testa sull’asfalto in un parcheggio a Baja Sardinia.

Il proprietario del locale notturno ha smentito le notizie riguardo a una lite avvenuta nell’area del suo locale, precisando che non è andata così. “Sono dispiaciuto per quanto sia successo al ragazzo e sono vicino alla sua famiglia – dichiara Guidi -, ma il fatto non è avvenuto nel mio locale e nemmeno nel mio parcheggio, poiché non è un’area di nostra pertinenza”.

”Al Phi Beach abbiamo 60 guardie giurate e altre quattro nel posteggio; investo tanto ogni anno nella sicurezza – prosegue il titolare della discoteca -, perché ci tengo che il locale sia sicuro. Non sarebbe successo un fatto del genere da noi, meno che mai una lite. I fatti sono diversi da come sono stati riportati dalla stampa: i ragazzi, che non sono entrati nel locale, perché non compaiono nelle immagini delle telecamere, sono amici ed è stato un tragico incidente, a seguito di un gioco, non una lite. L’amico che lo ha fatto cadere ha chiamato i soccorsi”.

