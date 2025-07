Un morto in spiaggia a Budoni e uno a San Teodoro

Mercoledì nero sulle coste del Nordest: prima c’è stato un morto in spiaggia a Budoni, poi un altro a San Teodoro. La prima tragedia si è verificata nella spiaggia di Li Cuppulati a Budoni. Un pensionato 75enne di Terni si è sentito male e sono intervenuti i soccorsi, purtroppo un infarto gli è stato fatale e non c’è stato niente da fare per salvarlo.

Poco dopo, nella spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro, ci sono stati problemi per un 57enne di Treviso che stava facendo il bagno. Si è sentito male ed è stato portato a riva, dove sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma un arresto cardiaco si è rivelato fatale per il bagnante.

