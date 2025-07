Borgo diVino in tour, successo a Tempio con vino e cultura

Il successo a Tempio per Borgo diVino.

Si è concluso con grande successo di pubblico, a Tempio Pausania, Borgo diVino in tour rassegna itinerante dedicata al mondo del vino, tracciata lungo un itinerario che tocca i Borghi più belli d’Italia e che ha fatto tappa nella Città di pietra dal 27 al 29 giugno.

Dopo la felice edizione dello scorso anno, il capoluogo gallurese ha fatto ancora una volta da cornice alla kermesse enologica di degustazione dei migliori prodotti vinicoli del territorio e nazionali, richiamando negli stand allestiti in via Roma, cuore del centro storico cittadino, tantissimi intenditori, appassionati e visitatori che hanno partecipato all’evento e ne hanno determinato il successo.

Quest’anno, a rendere ancora più suggestiva la manifestazione, gli scenografici allestimenti floreali di Borgo in fiore – parte del ricco contenitore “InVita – la Via dei Borghi”, progetto di valorizzazione dei centri storici italiani che ha animato il mese di giugno a Tempio intrecciando cultura e tradizioni – e i colori vivaci del Lastricolor di ColorArt, firmato da Manuel Marotto, con la collaborazione del gruppo QDK, realizzato nei giorni immediatamente precedenti l’evento.

Ma Borgo diVino non è stato solo vino. A completare l’esperienza, un ricco calendario di appuntamenti musicali e folkloristici che ha animato le serate. Dal Coro Gavino Gabriel di Tempio al Coro di Nulvi, dall’Accademia Tradizioni Popolari “Città di Tempio Pausania” al gruppo folk Civitas Mariana di Luogosanto, fino alla street band di Seui. Momento particolarmente suggestivo è stato l’intervento musicale di Denise Gueye e Marco Carta, anticipazione del Tempio Faber Festival, curato dall’associazione Iskeliu, in programma dall’11 al 13 luglio prossimo.

La Città ha partecipato attivamente a questa tre giorni di eventi, grazie anche alla grande collaborazione dei pubblici esercizi del centro, bar e ristoranti che hanno contributo ad ampliare l’offerta gastronomica, trasformando Tempio in un vero e proprio villaggio del gusto, servizio ulteriormente esteso fino alla piazza Gallura dal gruppo della Classe 1980.

Le giornate di Borgo diVino in tour sono state scandite da un flusso continuo di visitatori, molti dei quali giunti appositamente per partecipare a questa esperienza che fonde enogastronomia, cultura e bellezza. A rendere possibile tutto ciò, l’assessorato al Turismo del Comune di Tempio guidato da Elizabeth Vargiu, che ha coordinato l’intera manifestazione con il supporto dell’Assessorato all’Ambiente, Decoro urbano e Viabilità di Francesco Quargnenti, la Regione Sardegna con l’assessorato al Turismo, l’associazione I Borghi più Belli d’Italia, promotrice del format Borgo diVino, con lo staff guidato da Mario Gargiulo, il fondamentale supporto anche economico del Gal Gallura affiancato da Onav, che ha curato la selezione delle cantine, dando voce alle eccellenze vinicole locali e nazionali e la collaborazione della Fondazione Bernardo De Muro Ets.

L’assessore al Turismo Elizabeth Vargiu ha manifestato grande soddisfazione al termine delle tre giornate: “Ospitare per il secondo anno consecutivo un evento come Borgo diVino in tour è un’opportunità che intendiamo continuare a cogliere e valorizzare. La nostra città ha tutte le carte in regola per proporsi come destinazione d’eccellenza, capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione”.

Il sindaco Gianni Addis, l’assessore Vargiu e l’intera amministrazione comunale hanno espresso un grande ringraziamento a tutte le realtà che hanno collaborato all’organizzazione di Borgo diVino in tour 2025 e a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con entusiasmo al successo dell’evento.

Tempio Pausania, ancora una volta, ha saputo raccontarsi attraverso il vino, l’arte e la partecipazione, consolidando la propria vocazione turistica e culturale e affermandosi come tappa d’obbligo nel circuito dei borghi da vivere e da scoprire.

