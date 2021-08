L’incidente in centro a Olbia.

Ha accelerato con la moto ed è entrato spedito nella Ztl di Olbia da via Regina Elena, trovandosi di fronte il muro di passanti, che passeggiavano, ieri sera, per il centro davanti a piazza Matteotti. Non è più riuscito a fermarsi il motociclista ed ha investito una signora con le ruote dello scooterone, facendola cadere a terra.

Sconcerto in centro verso le 23,30. La donna è stata subito soccorsa dall’ambulanza del 118, arrivata sul posto, e trasportata in ospedale. Era in stato di shock, aveva battuto la testa sul marciapiede e ha riportato diverse botte. Ma sulla prognosi definitiva bisognerà attendere ancora un po’. Il ragazzo alla guida delle moto, un minorenne straniero da quanto si apprende, accortosi di quello che è successo, è invece scappato. Lo stanno attualmente cercando gli uomini della polizia di Stato.

