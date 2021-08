La morte di Livio Colonna a Olbia.

Se ne è andato ad appena 58 anni, Livio Colonna, originario di Napoli ma olbiese di adozione. Un infarto improvviso l’ha portato via alla amata moglie Rosa ed alla figlia Selene.

Colonna aveva frequentato l’istituto tecnico Deffenu ad Olbia ed era un tecnico nautico molto conosciuto ed apprezzato: tra i primi a far parte dello staff del Novamarine. Attualmente lavorava per la Tecno Service SNN.

Ma Colonna era noto anche per la sua passione per la musica. Si dilettava a fare il musicista ed il dj e probabilmente anche per questo che da ieri sera in tanti lo hanno ricordato anche sui social, come persona allegra, socievole, di compagnia

