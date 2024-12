Muore nell’incendio della casa a Olbia, la verità dall’autopsia

L’autopsia sulla donna morta nell’incendio a Olbia.

Vanda Castorani, 75 anni, originaria di Roma ma residente a Olbia, è deceduta in un incendio nella sua abitazione a Osseddu lo scorso 19 dicembre. La donna, allettata e costretta su una carrozzina, è stata soffocata dal monossido di carbonio prima che le fiamme carbonizzassero il suo corpo.

L’autopsia non ha rilevato segni di violenza, escludendo al momento un’aggressione. La Procura di Tempio indaga sulle cause dell’incendio, ancora da accertare. La villetta è sotto sequestro, mentre si attende il nulla osta per i funerali. La famiglia è assistita da un consulente medico legale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui