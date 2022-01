L’incendio a Olbia.

Tragedia nella notte a Olbia. Un uomo disabile di 73 anni è rimasto ucciso nella notte nell’incendio della sua abitazione, un appartamento in via Volterra.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha provveduto ad estinguere l’incendio che si era sprigionato al piano terra e purtroppo ha trovato il corpo senza vita dell’uomo. L’incendio, che ha coinvolto in particolare la zona giorno, ha completamente distrutto il locale. Non è escluso che la causa del rogo possa essere il mal funzionamento di una stufa elettrica. Sulle cause indagano la scientifica dei carabinieri di Olbia.