Il corso del Community Hub di Olbia.

Partirà lunedì 31 gennaio il corso di educazione finanziaria rivolto alle donne che ha l’obiettivo di far conoscere alle partecipanti gli aspetti più importanti del sistema economico-finanziario, attuare una corretta gestione del proprio patrimonio, promuovere una cittadinanza finanziaria consapevole e una cultura della legalità. Il corso, completamente gratuito, prevede 16 ore di didattica suddivisi in incontri settimanali di due ore e si svolgerà presso la Parrocchia Sacra Famiglia.

Il corso è aperto a donne disoccupate senza limiti di età, con precedenza per donne sotto i 35 anni e residenti nei quartieri dell’area ITI, ossia Sacra Famiglia e Poltu Cuadu.

Il corso si inserisce tra le attività del Community Hub, progetto del Comune di Olbia nell’ambito dell’ITI Olbia “Città solidale, sostenibile, sicura” ed è gestito dall’RTI composta da Opificio Innova, Sviluppo Performance Strategie e Oltrans Service. “Si tratta di un importante percorso tutto al femminile. – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai – Siamo felici che siano le donne le protagoniste di questo corso perché riscontriamo che nelle famiglie, specie quelle monoreddito, sono soprattutto loro a gestire le spese e in danaro in generale”.

Il programma del corso.

Il corso, pensato come un percorso di educazione finanziaria rivolto alle donne per supportarle nell’acquisire una maggiore consapevolezza nella gestione delle finanze personali e familiari, affronterà le seguenti tematiche:

La pianificazione finanziaria e la gestione, anche mentale, del bilancio della famiglia.

Approfondimento sulle diverse modalità di conservazione del denaro (contanti, conto corrente).

Strumenti informatici di gestione dei pagamenti e principali precauzioni di sicurezza informatica.

Analisi delle caratteristiche degli strumenti di finanziamento delle spese personali ed anche le opportunità per la gestione del risparmio e degli investimenti (rating, rischi).

Conoscenza e approfondimento della terminologia di settore (tasso di interesse, merito creditizio), delle caratteristiche e ruolo dei diversi operatori finanziari.

Modalità di partecipazione e calendario del corso

Le lezioni, che si svolgeranno in presenza presso la Parrocchia “Sacra Famiglia”, sita in via Roma n° 50, saranno rivolte a massimo 40 destinatari. Le 16 ore di lezione previste, saranno suddivise in 2 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno, secondo il seguente calendario:

Lunedì 31 gennaio 16-18;

Venerdì 4 febbraio 16-18;

Lunedì 7 febbraio 16-18;

Venerdì 11 febbraio 16-18;

Lunedì 14 febbraio 16-18;

Venerdì 18 febbraio 16-18;

Lunedì 21 febbraio 16-18;

Venerdì 25 febbraio 16-18.

Ogni partecipante, previa verifica di Green Pass base (ottenibile a fronte di tampone negativo, vaccinazione o guarigione) – salvo modifiche della normativa vigente in merito – e temperatura, potrà accedere alle lezioni. Durante ogni lezione verrà poi richiesto di compilare un registro al fine di poter tenere traccia delle presenze. Alla fine del corso verrà rilasciata un’attestazione a chi non ha superato il 20% delle ore di assenza (individuato in 3 ore sul totale).

Modalità di iscrizione

La candidatura può essere presentata:

tramite form on-line disponibile al seguente Link: https://bit.ly/33xz1pP

presso gli sportelli dell’Informacittà con il supporto del personale dedicato.

Documentazione da allegare all’iscrizione:

documento di identità;

codice fiscale;

scheda anagrafica, al fine di poter verificare l’effettiva condizione lavorativa dell’utenza, ottenibile facendo richiesta presso il centro dell’impiego di riferimento.

Le iscrizioni potranno essere inviate fino alle ore 12 venerdì 28 gennaio. Al termine delle iscrizioni verrà redatta una graduatoria che, a fronte di un numero di iscrizioni superiori ai posti disponibili, darà priorità all’utenza residente nell’area relativa ai quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu”.