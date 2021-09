Muore in spiaggia a Olbia.

Tragedia nella spiaggia di Pittulongu a Olbia. Un uomo è morto, questo pomeriggio, a causa di un malore. E’ deceduto intorno alle 15. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. In spiaggia sono presenti anche i carabinieri di Olbia.

(Visited 986 times, 986 visits today)