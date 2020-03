Musei, cinema e biblioteche, cosa chiude a Olbia e in Gallura

Eventi e manifestazioni rinviati in Gallura.

A seguito delle nuove disposizioni per far fronte all’emergenza Codiv-19, ovvero Coronavirus, sono state sospese a Olbia e in Gallura tutte le attività, eventi e manifestazioni che questo week-end e nei giorni successivi dovevano svolgersi.

Gli eventi del Flight Club in aeroporto sono stati sospesi e rinviati a data da definirsi, come il pranzo da record, il concerto di Paolo Fresu e Danilo Rea, e tutte le mostre presenti. E’ stata rinviata anche la Marcia sulla pace e la non violenza che doveva svolgersi questa mattina.

Musei, biblioteche, cinema, associazioni e centri di aggregazione sociale hanno rinviato lezioni e manifestazioni.

La Biblioteca Civica Simpliciana, il Museo Archeologico e Civitatense, i luoghi di cultura, le sale da ballo, la sala bingo e il cinema di Olbia, seguendo il nuovo decreto emanato oggi in data 8 marzo, resteranno chiusi fino al 3 aprile, così come il Teatro del Carmine e Giordo di Tempio che sospenderanno tutte le manifestazioni in programma.

Le predisposizioni per i locali di ristorazione e bar devono seguire le misure cautelari organizzative che permettano la sicurezza interpersonale da individuo a individuo di almeno un metro di distanza e il non sovraffollamento dei luoghi di aggregazione che in caso contrario subiranno delle sanzioni.

