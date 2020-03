La denuncia del consigliere regionale Meloni.

Negli ospedali di Olbia e Gallura mancano i tamponi. Questa è quanto dichiara il consigliere regionale Giuseppe Meloni che annuncia un’interrogazione urgente in merito.

“Succede, come sta accadendo in queste ore – denuncia il consigliere Meloni – che il personale medico e paramedico dell’ospedale Giovanni Paolo II° di Olbia che ha avuto contatti con il paziente successivamente risultato positivo al COVID-19, non abbia la possibilità di sottoporsi al tampone in tempi e modi decenti”.

A Olbia c’è grande ansia. Il coronavirus è arrivato anche nella città gallurese, ma per i tamponi dovrà attendere. “Chiunque debba essere sottoposto al tampone deve attendere che arrivi da Sassari – continua il consigliere- così come si attende sempre da Sassari il risultato, spesso dopo 10 ore come è accaduto ieri sera”.

