Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

Casa di Babbo Natale a Golfo Aranci

Nel The Christmas Park di Golfo Aranci, in piazza Cossiga, tra le luci del Luna Park e la grande pista sul ghiaccio, c’è la Vera Casa di Babbo Natale! Scopri gli orari per visitarla

Tempo di Natale, il programma degli eventi ad Aglientu

Il Comune di Aglientu, insieme alla Pro Loco, all’Associazione culturale la Muita e ad altre associazioni locali, propone un ricco calendario di iniziative natalizie che includono musica, cultura, tradizioni, spettacoli e animazione per bambini. Scopri il programma

Olbia si accende di magia: il calendario degli eventi di Natale

Il calendario degli eventi natalizi di Olbia entra nel vivo. Tutti gli eventi in programma in città per il weekend. Scopri il programma

Natale in Costa Rossa: il programma di Trinità d’Agultu e Vignola

Anche quest’anno il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola propone un ricco calendario di eventi per grandi e piccini: spettacoli, animazione, solidarietà e la magia delle feste animeranno il territorio dalla metà di dicembre fino all’Epifania.

EroCaddeo arriva a Golfo Aranci: il concerto live

Il 26 dicembre Golfo Aranci accoglie una delle voci che hanno segnato gli ultimi mesi. EroCaddeo arriva in città per un concerto in programma alle ore 18:00 nella tensostruttura di Piazza Cossiga, con ingresso gratuito.

