Gli eventi di Halloween e dei “morti morti” a Olbia e in Gallura

Si avvicina Halloween e la festa dei “morti morti“ in Gallura. Per l’evento, alcuni comuni hanno organizzato dei festeggiamenti speciali per far vivere ai bambini la magia delle tradizioni, che in questo periodo difficile era un po’ sfumata.

Tutti i galluresi doc conoscono la tradizionale usanza dei “morti morti” che si festeggia il 2 novembre, ovvero il giorno dei defunti, solo in Gallura e che, malgrado cada nello stesso periodo e sia per molti aspetti molto simile, non ha alcun legame con Halloween, il quale negli ultimi anni si è imposto anche nel territorio con un doppio festeggiamento, che cade, come in tutto il mondo, la notte del 31 ottobre e si festeggia mascherati, andando di casa in casa e pronunciando la frase “dolcetto o scherzetto”.

Gli eventi.

Numerosi sono gli eventi organizzati con il patrocinio delle amministrazioni comunali. A Tempio, nel weekend tra il 30 ottobre e il 31, sono state messe in campo alcune iniziative. Il 30 ottobre 2021, dalle 18 in piazza Gallura c’è la castagnata e spettacoli musicali. La sera di Halloween, ovvero domenica 31 ottobre 2021, ci sarà anche dell’intrattenimento per i bambini con musica, magia, giochi di gruppo, sculture, palloncini, truccabimbi e bolle di sapone. Alle ore 18,30 ci saranno “li molti e molti”, uno spettacolo al costo di 5 euro, per celebrare il giorno dei morti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con l’accompagnamento di Miguel Rivera del film Disney Coco.

A Porto Cervo, domenica 31 Ottobre dalle ore 20 al ristorante Picuccia si terrà una serata latina, con il dj Gianni Berardini. A Palau invece l’amministrazione comunale ha organizzato un evento il 2 novembre, per festeggiare i morti morti. Sarà una giornata rivolta ai bambini, all’insegna delle tradizioni. Una mappa, che sarà distribuita in piazza due Palme, segnerà un percorso guidato attraverso i quattro rioni comunali. Al rientro in piazza, alle 12.30, i bimbi riceveranno dei dolci e fare una foto ricordo. I piccoli saranno accolti da divertimento al ritmo di musica, baby dance e in compagnia dei Fidali 77.

Anche a Santa Teresa ci sarà un evento legato ai “morti morti” il primo novembre. Il comitato Fidali 78 ha annunciato che dalle 8 partirà la fiera del dolce per i bambini in piazza San Vittorio. Eventi anche a La Maddalena, dove dalle 16 del 31 ottobre, è stato organizzato il Dolcetto o scherzetto, da piazza Comando e per tutte le vie del centro. In Piazza Garibaldi, ci sarà una festa per i bambini con la compagnia teatrale L’Incantesimo. Gli spettacoli proseguiranno la sera, dalle ore 19 con la musica dal vivo in piazza Comando. La notte la discoteca Bulldog ha organizzato un ballo in maschera.

A Olbia, invece, è stato cancellato l’evento S’Iscuru, ma si terrà un laboratorio creativo organizzato dalla biblioteca e dedicato ai più piccoli. “A cavallo di una scopa-Storie e leggende di Halloween da tutto il Mondo” è rivolto ai bambini di età dai 3 ai 10 anni e si terrà martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Tantissime le iniziative private, come le feste in maschera come di consueto durante i festeggiamenti di Halloween. Al Villa Pascià si terrà una serata anni ’90 con i Datura come ospiti della notte del 31 ottobre.