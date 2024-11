Dal villaggio di Natale alla casa del Grinch, cosa aspettarci per le feste a Olbia

Gli eventi del Natale a Olbia.

La macchina del Natale si è messa in moto a Olbia. Il 30 ottobre scorso la Giunta comunale si è riunita e ha deliberato all’unanimità l’approvazione delle linee di indirizzo per il programma natalizio “Trascorri il Natale ad Olbia!”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Olbia con una serie di eventi e installazioni che coinvolgeranno la comunità, in particolare i più piccoli. Le manifestazioni cominceranno il 7 dicembre 2024 e proseguiranno fino al 6 gennaio 2025.

Nel centro storico ci sarà la casa di Babbo Natale e anche quella del Grinch con iniziative ludico-ricreative per bambini, situate in Piazza Regina Margherita e Piazzetta Dionigi Panedda. Sarà presente anche un Villaggio di Natale itinerante con gonfiabili e animazioni. Alle parate itineranti prenderanno parte mascotte e personaggi natalizi.

Ci saranno anche spettacoli di artisti locali, tra cui magia e clown, previsti in diverse piazze della città; attività di intrattenimento come trucca bimbi, cavalcate pony e tombolata animata. L’importo previsto per la realizzazione di questo programma è di 120.000 euro, con la finalità di stimolare l’economia locale attraverso l’attrazione di visitatori e la promozione delle attività commerciali.

Il Dirigente del Settore è incaricato di selezionare l’operatore economico più idoneo all’organizzazione e realizzazione del programma, seguendo le normative vigenti. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per garantire l’avvio tempestivo delle attività in vista del Natale.

