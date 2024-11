Olbia, scalinata e nuovo sagrato per la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi

I lavori per riqualificare la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia.

La chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia, sarà completata con i lavori che riguardano il sagrato della parrocchia. Lo scorso 30 ottobre si è riunita la Giunta comunale di Olbia sul progetto che prevede anche la realizzazione di una scalinata.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione n. 5924 del 29 ottobre 2024 presentata dal Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, e considerati i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, la Giunta ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del sagrato e della scalinata di accesso al lato sud della Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, accompagnato da un percorso per la Via Crucis.

La Giunta ha deciso di dichiarare immediatamente eseguibile l’atto, in virtù della necessità di attuazione rapida del progetto, che prevede un investimento complessivo di 100.000 euro, finanziato con fondi regionali, di cui 59.105,14 euro destinati ai lavori e 40.894,86 euro per spese a disposizione dell’amministrazione.

È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il geometra Alessandra Madau, che guiderà il processo di progettazione e realizzazione. Il quadro economico del progetto include dettagli sulle spese tecniche, oneri di sicurezza e altri costi necessari per l’esecuzione dei lavori. La progettazione è stata curata dall’Ing. Valeria Pinna, e sono stati presentati vari elaborati, tra cui relazioni tecniche, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e cronoprogramma.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per migliorare l’accessibilità e la fruibilità della Chiesa di Sant’Ignazio. Per adesso la parrocchia non dispone di un sagrato e non ci sono spazi verdi. La realizzazione del sagrato e della scalinata non solo valorizzerà il sito, ma offrirà anche un percorso spirituale attraverso la Via Crucis, arricchendo l’esperienza di fede dei visitatori della chiesa.

