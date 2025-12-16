Maltempo in Gallura, temperature in calo e pioggia: le previsioni

Ancora maltempo in Gallura.

Le condizioni meteo in Gallura continuano a essere caratterizzate dal maltempo, con temperature che rimarranno comprese tra i 10 e i 20 gradi, secondo le previsioni di 3bMeteo.

Le previsioni meteo a Olbia.

A Olbia la giornata odierna è segnata da un incremento progressivo della nuvolosità, con deboli piogge attese nel pomeriggio. In serata sono previste schiarite, con accumuli pluviometrici limitati a circa 2 millimetri. La temperatura massima raggiungerà i 16 gradi, mentre la minima si attesterà intorno agli 11 gradi. Domani, il cielo si presenterà inizialmente nebbioso, con un sollevamento delle nubi basse nel corso delle ore centrali e senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 7 gradi di minima e i 17 gradi di massima. Dopodomani è prevista una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con nubi sparse soltanto nelle prime ore del mattino, senza piogge, e temperature comprese tra gli 8 gradi e i 20 gradi.

Le previsioni meteo a Tempio Pausania.

Anche a Tempio Pausania la situazione meteorologica vede una graduale intensificazione della nuvolosità, con deboli piogge nel pomeriggio e un accumulo atteso di circa 1 millimetro. Le temperature odierne varieranno tra i 12 gradi di minima e i 15 gradi di massima. Domani il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche addensamento nel pomeriggio-sera, ma senza precipitazioni, e le temperature oscilleranno tra i 7 gradi e i 15 gradi. Dopodomani è attesa una giornata stabile e poco nuvolosa per l’intera durata, con valori termici compresi tra gli 8 gradi e i 17 gradi.

