Nessun nuovo caso positivo al coronavirus in Gallura

Oggi in Gallura si registrano zero contagi.

Arriva la buona notizia che in molti aspettavano sul fronte coronavirus in Gallura: nel bollettino di oggi sono stati registrati zero contagi. L’unico nuovo caso presente in provincia di Sassari è stato registrato nel nord-ovest.

A darne notizia è stato il sub-commissario Pietro Carzedda. “Oggi in Gallura 0 nuovi contagi. La Assl di Olbia dopo 4 mesi difficili ci comunica un dato che finalmente fa ben sperare. La luce è veramente vicina”, ha commentato.

(Visited 85 times, 106 visits today)