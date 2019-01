Torna la neve e il gelo in Gallura. Possibili mareggiate sulle coste

Le previsioni meteo in Gallura delle prossime ore.

Torna l’inverno in Gallura. E torna anche la neve. Stando al bolletino emesso dalla Protezione civile per la giornata di domani, si dovrebbero imbiancare i rilievi sopra i 200 metri. Tutta la zona dell’Alta Gallura, comunque, è interessata, per domani, da un fenomeno di pioggia mista a neve.

Disagi particolari non dovrebbero essercene, ma, ovviamente, si raccomanda la massima attenzione in auto per strada. Inoltre, nelle prossime ore sono attesi venti nelle località costiere, con conseguenti mareggiate. I collegamenti marittimi non segnalano, al momento, ritardi.

