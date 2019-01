L’incontro a Tempio dell’Università popolare Anidra.

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso settembre, domenica 20 gennaio si è svolto un nuovo incontro dell’Università popolare Anidra sul tema delle relazioni a Tempio Pausania. Caratteristica dell’Università, che si trova in provincia di Genova, è la formazione olistica della persona a 360 gradi aperta a tutti, e nella fattispecie al mondo dei formatori e degli studenti italiani e internazionali.

Di fronte al pubblico partecipativo e caloroso di Tempio, si è discusso sull’impatto che le relazioni hanno sulla nostra crescita personale. “Il ruolo della mente e i suoi meccanismi che guidano le nostre azioni – ha detto il presidente di Anidra, Paolo Bendinelli – ci portano a non distinguere il fatto che le nostre scelte sono influenzate dal bisogno e non da reali obiettivi di crescita”.

“Se le relazioni sono il motore della vita, che siano affettive o lavorative – ha continuato Bendinelli – la formazione personale gioca un ruolo fondamentale per non perdere la sovranità personale sulle nostre emozioni”. Nel metodo Anidra, infatti, entra in gioco la relazione con sé stessi, come riflesso delle relazioni con gli altri, lo sviluppo del proprio potere personale, la crescita per mezzo di obiettivi all’interno di un gruppo di lavoro, il lavoro interiore volto a calmare la mente e le reazioni emotive più nefaste come la rabbia.

“Iniziamo dall’innamoramento per la vita – ha concluso il presidente – senza limitarlo a singole persone o alle cose: l’amore è un’energia paragonabile ad una stufa che ci irradia e riscalda dentro e fuori e abbiamo il potere di innamorarci e appassionarci di tutto”.

(Visited 82 times, 82 visits today)