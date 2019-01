Le strade sui cui stare attenti con la neve e il ghiaccio.

Le neve è caduta copiosa in Alta Gallura e nelle parti interne del Nuorese. E sebbene si stia già sciogliendo con il primo sole, è raccomandabile prestare la massima attenzione in auto. Soprattutto su alcune strade che, da questo pomeriggio, con l’abbassarsi delle temperature, potrebbero presentare del ghiaccio sull’asfalto.

E vediamo allore le strade sulle quali è meglio avere più prudenza. Ad iniziare dalla Statale 389 tra Nuoro e Lanusei. Massima attenzione anche sulla provinciale 7 Fonni-Desulo, sulla Statale 128 tra Sorgono e Gavoi e sulla 295 da Tonara a Ortuabis. In Gallura i collegamenti più esposti al rischio gelo sono la provinciale 38 che da Priatu va a Calangianus e sulla provinciale 138 verso Berchidda. Le catene da neve non sono obbligatorie, ma consigliate. I meggi spargisale saranno in azione in caso di necessità.

(Visited 315 times, 315 visits today)