Arrivata la neve in Gallura.

Nevica in alta Gallura. Come previsto, nel tardo pomeriggio di oggi, ha iniziato a fioccare nei comuni di Calangianus, Tempio e Luras. Una coltre sottile, che si sta depositando sull’asfalto e sui tetti delle case. Al momento non si registrano problematiche connesse alla neve, ma, visto il rapido calo che potrebbero avere le temperature nella notte, si raccomanda prudenza.

La neve potrebbe in fretta trasformarsi in ghiaccio con inevitabili problemi alla circolazione automobilistica. In virtù dell’allerta della Protezione civile regionale, e di fronte all’impossibilità di prevedere l’evolvere della situazione nelle prossime ore, i sindaci di Calangianus e Tempio hanno preferito, comunque, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Una scelta condivisa in serata anche da Buddusó, dove la neve ha iniziato a cadere copiosa.

(Visited 1.018 times, 1.022 visits today)