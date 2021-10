Nico Rosberg in Sardegna.

Visita in Sardegna per il campione del mondo 2016 di Formula uno Nico Rosberg. L’ex pilota è andato a vedere con i suoi occhi la devastazione che hanno provocato gli incendi nel Montiferru.

Rosberg, che si trova in Sardegna per partecipare con il suo Team all’Island X Prix, un campionato per fuoristrada dedicata esclusivamente a Suv elettrici, che si terrà nell’area di addestramento dell’Esercito italiano a Capo Teulada, donerà 39mila euro per aiutare le famiglie colpite. Questa mattina il pilota ha inoltre incontrato alcuni imprenditori nella zona di Santu Lussurgiu.

“E’ sconvolgente visitare le aree colpite dagli incendi qui in Sardegna – commenta Nico Rosberg – . Famiglie hanno perso la loro terra, i loro animali e il loro sostentamento. È una situazione terribile, e noi siamo qui per sostenerti, Sardegna. Siamo qui per aiutarti, Sardegna. Sono orgoglioso che insieme a Rosberg X Racing, nostri soci e amici, abbiamo collaborato con la Croce Rossa Italiana per sostenere la comunità locale. La nostra donazione di 39,000 euro andrà alle famiglie colpite fornendo loro buoni che possono essere riscattati nei negozi partner locali.