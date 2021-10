Appassionato di politica e storico militante, Olbia piange Sergio Scetti

I funerali saranno celebrati domani a Pittulongu.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Sergio Scetti, storico militante del Movimento Sociale Destra Nazionale e di Alleanza Nazionale in città.

“A pochi mesi dalla scomparsa dell’Amica Maria Grazia De Filippi è volato in cielo un’altro Storico Militante del Movimento Sociale Destra Nazionale e di Alleanza Nazionale l’amico Sergio Scetti – commenta Marco Buioni – . Caro Sergio per me in qualità di presidente del M.S.I. DN e di Alleanza Nazionale è stato un onore e privilegio averti avuto nel mio Direttivo, ma soprattutto è stato un onore e un privilegio averti avuto come Amico, Domani ti daremo l’ultimo saluto terreno alle ore 10 presso la Chiesa di Pittulongu, a nome di tutta la ” Comunità dei Missini Almirantiani esprimo le più sentite condoglianze ai tuoi cari”.