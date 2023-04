Due progetti di Nieddittas e Medsea alla Milano design week

Non solo cozze da mangiare, la Nieddittas si presenta alla Milano design week con due progetti legati ai gusci e agli scarti della lavorazione. I due progetti curati con Medsea sbarcano nella Penisola. “Cosa possiamo fare con i gusci delle cozze e gli scarti? chiedono gli esperti di Medsea – Tantissime cose! Ad esempio, possono formare un’isoletta artificiale in laguna per la sosta e il riparo degli uccelli, anche migratori, a protezione della biodiversità delle zone umide. Succede in Sardegna, ad Arborea nella laguna di Corru Mannu, nel progetto coordinato dalla nostra Fondazione assieme a Nieddittas in prima linea per le attività di economia circolare dal mare”.

L’altro progetto realizzato da Nieddittas e Fondazione Medsea è una panchina, sempre realizzata sfruttando gli scarti delle cozze. È stata sistemata in piazza Caduti sul lavoro a Terralba.

“Dal 18 al 23 aprile ci trovate all’Accademia di Belle Arti di Brera, in occasione della mostra VIVARIUM, promossa da Materially e Total Tool – annunciano da Nieddittas -. La mostra è dedicata al valore dei materiali bio based come ingredienti fondamentali per la scoperta e la crescita di progettualità nelle nuove generazioni. Il tema della Milano Design Week 2023 – che fa da cornice a VIVARIUM – è “Laboratorio Futuro”. Una riflessione su come immaginiamo il nostro futuro, in relazione ai tempi in cui viviamo”.

“Siamo davvero orgogliosi di poter essere presenti con due dei nostri progetti sostenibili – spiegano da Nieddittas -. La panchina Blue Eco Lab e una raffigurazione degli isolotti di Corru Mannu, entrambi realizzati in collaborazione con MEDSEA / Mediterranean Sea and Coast Foundation, a partire dagli scarti della lavorazione delle cozze”.

