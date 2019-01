Niente voli da Olbia per Roma e Milano.

Se si volesse partire da Olbia per Roma o Milano il primo aprile non si troverebbe un aereo. E non si tratta di un Pesce d’Aprile anticipato. Anche nei giorni successivi sul sito della compagnia Air Italy è impossibile prenotare un viaggio nelle due città italiane. Sia in partenza che in ritorno.

Stessa sorte da Cagliari, con Alitalia. Alla faccia della continuità territoriale e della promozione turistica. Il 2019 inizia per la Gallura e la Sardegna con l’unica amara certezza: l’essere ancora una volta isolata rispetto al resto dell’Italia. A sollevare il caso è stato per primo il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.

Facendo l’operazione banalissina, che fanno migliaia di viaggiatori ogni giorno, si è accorto dell’insensata anomalia. “Vi rendete conto? – scrive l’onorevole -Niente aerei da aprile in poi!”. Una disfatta, secondo Cappellacci, che lascia l’isola “senza continuità territoriale, appesa agli esiti di un bando che cancella la tariffa unica. Se un turista volesse cercare un volo, se un emigrato sardo volesse tornare nell’isola per Pasqua o un residente volesse programmare un viaggio, non avrebbe nessuna possibilità di farlo, con buon pace di quella destagionalizzazione di cui ci si riempie la bocca”.

