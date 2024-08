Addio a Nino Loi.

Due città in lutto. Palau e La Maddalena piangono Nino Loi, molto conosciuto in entrambi i comuni. Nato 85 anni fa nel comune isolano, ha partecipato alla vita politica palaese, in qualità di consigliere e vicesindaco.

La sua carriera politica è cominciata a metà degli anni Settanta, dove ha ricoperto i ruoli di consigliere di minoranza e maggioranza, vicesindaco, delegato e assessore. La sua partecipazione politica è stata durante l’amministrazione Pisciottu, dal 1975 al 1980 e nel secondo mandato fino all’85. E’ tornato in campo durante l’amministrazione Pisotti, dal 1985 al 1987 sempre in qualità di consigliere comunale e anche nell’amministrazione Aresu, dal 1987 al 1992.

Una carriera politica che aveva dedicato fino alla fine, fino all’amministrazione di Francesco Manna, nonostante la sua salute negli ultimi anni. Per questo la lista civica ”Palau 2023 ” ha dedicato lui un post, salutando il politico appena scomparso. “Se ne è andato lottando il nostro Nino – si legge tra le parole dedicate dall’amministrazione a Loi – come del resto ha fatto per tutta la sua vita. L’impegno in politica, la disponibilità verso gli altri, l’opposizione alle ingiustizie sociali questa l’ideologia di Nino Loi. La passione per la politica era come un fuoco che gli ardeva dentro e non si è tirato indietro, nonostante l’età e la malattia, quando nel 2018 Franco ha chiesto la sua candidatura. Grazie Nino per aver dedicato gli ultimi sei anni a Palau con la tua competenza, la tua saggezza, la tua determinazione”.

Loi è stato anche consigliere dell’Unione Comuni Gallura, della Conferenza Socio Sanitaria e della Comunità montana n4. Ha fondato diverse associazioni sportive e culturali ed è stato dipendente della storica Azienda di Soggiorno di Palau. Ha dedicato, inoltre, la sua vita ai più poveri, difendendo sempre i diritti di chi non aveva voce. Per questo sia La Maddalena che Palau non dimenticheranno mai Nino Loi.

