Noleggio auto a Olbia: con l’alta stagione i prezzi volano alle stelle

Il noleggio auto a Olbia d’estate è un lusso

È un’abitudine sempre più diffusa, ma a Olbia il noleggio dell’auto per le vacanze o i fine settimana quanto costa? Stando all’analisi fatta online, in alta stagione non poco, considerando anche che il carburante è escluso. Questo può essere molto limitante per il turista che sceglie di raggiungere in aereo l’isola. Qui, oltre ad affrontare gli alti costi della vacanza, non può nemmeno contare su un trasporto pubblico adeguato. I siti considerati sono Rentalcars e Skyscanner, che mettono l’utente in contatto con le più note compagnie di noleggio come Hertz, Europcar, Avis, Sicilybycar ecc. Tra le condizioni, l’auto da riconsegnare con il pieno di carburante e il chilometraggio illimitato gratuito. Per quanto riguarda la copertura assicurativa, le clausole cambiano a seconda della compagnia e i costi non sono compresi nel totale. Costi che aumentano anche in relazione all’età dell’autista se è neopatentato o anziano.

Tariffe noleggio in alta e bassa stagione

Il primo periodo oggetto dell’analisi del costo del noleggio auto a Olbia va dal 18 al 28 luglio 2024 e il luogo scelto per il ritiro e la riconsegna è l’Aeroporto Olbia Costa Smeralda. Gli orari selezionati sono entrambi alle 10 di mattina (mantenersi all’interno del tradizionale orario lavorativo permette di evitare extra). Le auto selezionate sono medie. Prenotando oggi tramite Rentalcars, noleggiare una Jeep Renegade a Olbia costa tra i 530 e i 630 euro, mentre la 500 X 475,37 euro, la Panda 416,04 e un Nissan Qashqai 755,55. Tentando su Skyscanner, la Renegade costa 389 euro, una Fiat Panda 262 euro, mentre un’Opel Astra 363 euro. Modificando le date e inserendo un periodo di bassa stagione le cifre cambiano notevolmente. Dall’11 al 21 novembre 2024, su Rentalcars, noleggiare un Qashqai costa 186 euro, un’Opel Astra 95,37 e la 500 X 126,77. Su Skyscanner, invece, la Panda costa 53 euro, la 500 X ne costa 75, la Renegade 107 e il Qashqai 160.

