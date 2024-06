Elicottero Super Puma in azione a Loiri Porto San Paolo

Incendio nelle campagne di Lori Porto San Paolo, in località Montiggiu Tundu: in azione l’elicottero Super Puma. È decollato dalla base di Alà dei Sardi per domare le fiamme dall’alto. Il Super Puma è il più grande degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale impegnati stamattina in Sardegna.

A Bottida sta intervenendo un elicottero partito da Anela, ad Arzana quello di San Cosimo e a Decimomannu l’elicottero di Pula. Queste le prime informazioni che arrivano dal Copro forestale della Regione Sardegna.

