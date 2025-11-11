Arriva la nuova condotta a San Teodoro, lavori e disagi con l’acqua

Lavori di Abbanoa per la nuova condotta a San Teodoro

A San Teodoro i tecnici di Abbanoa devono collegare la nuova condotta, i lavori comporteranno disagi con l’acqua.

“Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di San Teodoro, venerdì 14 novembre 2025 i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via Torino, con relativa dismissione delle vecchie reti ormai obsolete”.

“L’intervento rientra nel cantiere Abbanoa che sta portando alla sostituzione integrale di ulteriori 6 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze. L’investimento è di quasi 3,5 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc” oltre a una quota proveniente direttamente dal bilancio di Abbanoa come reinvestimento delle risorse ottenute tramite il pagamento delle bollette da parte degli utenti. È il secondo appalto “Fsc” che riguarda San Teodoro e si aggiunge ai lavori di un ulteriore appalto finanziato tramite le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “Pnrr”.

“Per l’esecuzione dell’intervento di giovedì, dalle 8 fino alle 14 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in via Pescara, via Torino, via Parma e via Loiri: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui