Calangianus capitale della Boxe, una grande giornata all’Expo

Calangianus Capitale della Boxe: una grande serata all’Expo

Manca meno di un mese al grande evento di boxe a Calangianus, l’Expo è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante del pugilato. Il 5 dicembre ci sarà un evento di portata eccezionale che consolida la posizione della città gallurese come sede privilegiata dei grandi appuntamenti pugilistici in Sardegna e non solo.

Questa Serata di Gala Pugilistica è il culmine di un percorso che ha visto Calangianus diventare un vero e proprio tempio della nobile arte. L’organizzazione, curata da Promo Boxe Italia e GP Aurora Calangianus, con il fondamentale supporto del Comune di Calangianus e della Regione Autonoma della Sardegna, promette un appuntamento di pura adrenalina e di altissimo livello tecnico.

Il programma

Titolo Europeo Silver Pesi Super Gallo: L’atteso clou della serata vedrà sfidarsi Eloyan e De Rosa. Una contesa internazionale per una cintura di prestigio che garantirà uno spettacolo senza esclusione di colpi.

Titolo Italiano Pesi Super Medi (10×3): L’incontro tra Aroni e Valentino per il titolo italiano promette di essere una battaglia intensa. Dieci riprese da tre minuti per decretare il campione nazionale, un match che mobiliterà l’attenzione degli appassionati italiani.

Semifinale Italiana Pesi Super Gallo: L’emozionante semifinale che vedrà di fronte Sapone e Vazquez aggiungerà ulteriore tensione al programma, rappresentando un trampolino di lancio cruciale per il vincitore.

A completare il programma, ci saranno gli incontri internazionali che vedranno protagonisti i beniamini locali Mancosu e Crobeddu, oltre a una sezione dedicata al pugilato olimpico, un importante segnale per la crescita dei giovani talenti.

L’organizzazione di un evento con un Titolo Europeo Silver e un Titolo Italiano nella stessa serata non è un fatto comune e dimostra l’impegno e la capacità organizzativa del team sardo. L’Expo di Calangianus, grazie alla sua struttura e all’entusiasmo del pubblico, è ormai riconosciuta come una sede ideale per ospitare appuntamenti di tale risonanza.

Questo evento non solo offre uno spettacolo di alta qualità, ma funge anche da vetrina per gli atleti locali e da motore di promozione per l’intera regione. La scelta di Calangianus come location fissa per questi “grandi eventi di boxe” è una vittoria per lo sport sardo e un’attestazione della passione e del sostegno che la comunità riserva alla disciplina.

Il 5 dicembre, la Sardegna e l’Italia intera avranno gli occhi puntati sull’Expo, in attesa di una notte indimenticabile di passione, tecnica e puro spettacolo pugilistico.

