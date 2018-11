Nuova Provincia della Gallura, corsa contro il tempo per il voto in Regione

Manca il voto in Regione.

La proposta di Legge n. 405, relativa a “Istituzione della Provincia del Nord Est della Sardegna” verrà discussa e votata in Regione entro queste settimane, prima della fine del mese. Sarà una corsa contro il tempo l’istituzione della nuova Provincia della Gallura in Regione. I sindaci e i consiglieri regionali galluresi, Giuseppe Meloni Pd, Giuseppe Fasolino Fi, Pierfranco Zanchetta Upc e Giovanni Satta Uds, hanno proposto e ottenuto l’ok, la scorsa settimana, per l’approvazione in I Commissione della legge per l’istituzione della provincia del Nord Est.

La Gallura non attende altro. L’istituzione della nuova provincia è una necessità che, partendo dal territorio della Gallura e del Monte Acuto, interessa tutti quei comuni legati allo sviluppo ed al rilancio dell’imprenditoria che vi ruotano intorno. Oramai siamo agli sgoccioli, questa settimana in Regione si tratterà la sessione del bilancio ma una volta terminata questa sessione, la Commissione regionale tratterà subito l’argomento della nuova Provincia della Gallura con l’iter delle votazioni.

