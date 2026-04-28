La Maddalena verso le elezioni, il quadro politico è incerto

Le elezioni comunali a La Maddalena.

A La Maddalena il quadro politico in vista delle prossime amministrative si definisce progressivamente dopo il ritiro dell’imprenditore Marco Cuccu, che ha scelto di non presentare una lista con “Maddalena Civica“. In questo contesto, l’unica candidatura ufficializzata alla carica di sindaco risulta quella di Stefano Cossu, consigliere comunale uscente di opposizione.

L’organizzazione della campagna appare in fase di consolidamento in vista della prossima scadenza per la presentazione ufficiale delle liste. Nel frattempo non viene esclusa la presenza di un ulteriore competitor. Il sindaco uscente Fabio Lai starebbe infatti lavorando a una possibile ricandidatura, ancora non formalizzata. Parte dell’attuale amministrazione potrebbe non essere riconfermata, per decisioni personali o per dinamiche politiche interne. Le prossime settimane saranno decisive per la definizione definitiva degli schieramenti e per chiarire l’assetto della competizione elettorale nel comune maddalenino.

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