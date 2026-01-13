La Maddalena, parte il piano per il nuovo asfalto in varie zone

Al via il piano di rifacimento del manto stradale: fiumi d’asfalto a La Maddalena

Via al pacchetto di interventi dedicato al rifacimento dei bitumi e della pavimentazione stradale: fiumi d’asfalto a La Maddalena. L’operazione si configura come la prima fase di un piano più ampio volto a incrementare la sicurezza stradale, migliorare la viabilità cittadina e riqualificare il decoro urbano.

L’Amministrazione comunale ha precisato che la priorità di questo primo lotto di lavori riguarda la messa in sicurezza delle zone ammalorate, con particolare attenzione ai tratti deformati dalla crescita di apparati radicali o caratterizzati da un avanzato stato di degrado.

L’iniziativa non si esaurirà con questi primi cantieri: è già in corso la programmazione per estendere le manutenzioni ad altre zone del territorio, seguendo un criterio di ottimizzazione delle risorse e coordinamento logistico.

Le vie interessate

I cantieri interesseranno diverse arterie e località del territorio. Di seguito l’elenco dei tratti coinvolti nella prima fase:

Centro e zone limitrofe: Via Balilla, Via Cappellini, Via Montanara, Vicolo di Via F.lli Bandiera, Via Mirabello, Via Cesaraccio e Via Trinità.

Tratti specifici: Via Silvio Pellico e Via Domenico Millelire.

Località periferiche: Tratti stradali in Località Carone e Località Delfino.

Al fine di garantire una maggiore efficacia e durabilità nel tempo, l’ente locale ha adottato un approccio integrato: i rifacimenti stradali verranno infatti coordinati con gli interventi sulle reti e sui sottoservizi attualmente in corso. Questa strategia è volta a minimizzare il rischio di dover intervenire nuovamente sulle medesime superfici a breve distanza di tempo.

