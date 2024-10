Svolta da scrittore per il rapper Salmo: esce “Sottopelle”

Il nuovo libro di Salmo il 5 novembre.

Dopo i successi come rapper, che Salmo ha collezionato in più di 10 anni di carriera, ora diventa uno scrittore. Il libro dell’artista di Olbia esce in biblioteca il 5 novembre prossimo con il titolo “Sottopelle” e lo ha messo a disposizione in preorder in tutti gli store digitali.

Negli anni Salmo, nato Maurizio Pisciottu, si è costruito una carriera florida, confermandosi come uno degli artisti più ascoltati in Italia. Del suo successo parlano da sé numerosi dischi di platino, che il rapper olbiese ha conquistato con la sua musica. L’artista olbiese ha anche debutato al cinema e ora nei panni di scrittore.

“Sto scrivendo questo libro per spillare soldi alla @mondadorielecta, così posso comprarmi qualcosa di costoso che non mi serve”, ha ironizzato il rapper 40enne. Poi ha aggiunto sui social: “La verità è che avevo bisogno di scrivere, comunicare e raccontare una storia, la mia”. Sono tanti sicuramente i fan che aspettavano l’uscita di un libro da parte del rapper.

