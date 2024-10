Addio alla Curva Mare Olbia, il gruppo si scioglie

A poche ore dal furto dello striscione, esposto al contrario, l’annuncio degli ultras: “La Curva Mare Olbia si scioglie“. L’ultimo baluardo che con orgoglio difende i 119 anni di storia della società sta traballando. In un momento così brutto che ha pochi eguali negli ultimi decenni. Parafrasando Woody Allen: la società è in crisi, la squadra è in crisi e anche la tifoseria non se la passa bene.

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 28 ottobre i bianchi hanno giocato nella Capitale col Trastevere. In quell’occasione, però, i tifosi del Latina si sono impossessati della “pezza“, lo striscione col nome “Curva Mare Olbia”. La rivalità è antica e i laziali fecero proprio a Olbia la loro prima trasferta organizzata. Quel gesto, con lo striscione esposto al contrario, può aver assestato un colpo letale al gruppo olbiese.

Un comunciato non lascia dubbi sula fine del gruppo, ma non chiarisce che forma prenderà il tifo organizato olbiese. “La Curva Mare si scioglie – scrivono in modo chiaro -. Non abbiamo altro da aggiungere, i fatti e l’accaduto li teniamo per noi. Compreso il futuro… Lunga vita agli ultras”.

