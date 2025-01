I gol di Zortea e Piccoli permettono al Cagliari di conquistare i 3 punti.

Il Cagliari conquista 3 punti a Monza dopo una partita combattuta con determinazione in ogni punto del campo. Monza in vantaggio al 6′ con Caprari su rigore dopo uno sfortunato tocco di mano di Makoumbou, che si stava opponendo al tiro di un avversario. Il Cagliari fino a quel momento, pur essendo trascorsi pochi minuti di gioco, stava mantenendo il possesso del pallone e creando interessanti trame offensive.

Il Cagliari pareggia.

E’ l’inerzia della partita, il Cagliari domina il gioco, il Monza cerca di difendere il vantaggio, fino al pareggio di Zortea, che manda il pallone in rete con un tiro a girare sul palo lontano, di sinistro, piede che non usa spesso. Il Cagliari ha continuato a gestire il pallone e a creare trame offensive interessanti, mostrando la consueta sterilità offensiva.

Vantaggio rossoblù.

Al 56′ la svolta della gara: Obert si impossessa del pallone sulla trequarti difensiva del Cagliari e si lancia in avanti dribblando 3 avversari, vede Piccoli solo sulla destra e lo smarca con un preciso rasoterra in profondità da sinistra verso destra. Piccoli controlla a seguire in modo impreciso, allargandosi leggermente sulla destra. Sembra la solita occasione sciupata, ma l’attaccante, pur defilato, all’ingresso in area sfodera un siluro di rara potenza che si insacca sotto la traversa.

Palo di Lapadula, parata fondamentale di Scuffet.

Da questo momento il Cagliari cerca di controllare il risultato. Al 63′ D’Ambrosio, con la scusa di rialzarsi, affonda i tacchetti nel basso ventre di Mina, con conseguente espulsione. Saltano gli schemi, in campo è solo lotta. Bocchetti butta tre attaccanti nella mischia: Martins, Maldini e Duric, Nicola risponde con Lapadula, Pavoletti e Augello al posto di un brillante Felici. C’è ancora il tempo, prima del 90′, per un palo di uno sfortunatissimo Lapadula, bravo a dribblare il diretto avversario e calciare verso il palo di destra da posizione defilata. Finale thrilling, con 6 minuti di recupero e l’ultima azione del Monza in avanti, su calcio d’angolo, con tutti gli 11 effettivi in area incapaci di impensierire Scuffet, oggi autore di pregevoli parate, tra le quali una fondamentale nel recupero prima del fischio finale.

Una prova di forza del Cagliari, che abbandona la zona retrocessione, anche se di un solo punto, in attesa della partita del Lecce

