Novamarine ha venduto il quarto modello del gommone Bs 200 a oltre 3 milioni di euro

La Novamarine di Olbia ha chiuso un grosso affare: venduto il quarto modello del “gommone” BS 200 per oltre 3 milioni di euro. Il contratto è stato siglato con un cliente privato internazionale. La consegna è prevista nel secondo semestre del 2025. Il pagamento sarà suddiviso in quattro tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Le caratteristiche del gommone

“Il BS 200, luxury boat del segmento pleasure della lunghezza di 20 metri, è il più recente modello della linea di punta Black Shiver, presentato in anteprima esclusiva in occasione del Salone Nautico di Genova, a settembre 2024. Rifiniture e dettagli dell’innovativa imbarcazione confermano la costante ricerca della Società per ottenere soluzioni volte a migliorare sempre più l’esperienza degli armatori. Dotato di interni particolarmente confortevoli, grazie alle scelte progettuali dei piani della coperta che si trovano vicinissimi alla superficie dell’acqua, l’imbarcazione consente all’armatore un inedito contatto con il mare”.

“Grazie al ridotto pescaggio, inferiore a 1 metro, il BS 200 garantisce la possibilità di godere di anfratti di costa con fondali bassi, e persino accedervi con la prua dell’imbarcazione. Il modello ha, inoltre, una velocità di crociera di 35 nodi ed è in grado di raggiungerne una massima di 48 nodi, performance che denota la qualità delle migliori imbarcazioni, e può ospitare fino a 30 persone“.

LEGGI ANCHE: Da Olbia i gommoni Novamarine saranno venduti anche negli Usa

L’amministratore delegato Pirro

“Questo è già il quarto BS 200 che vendiamo, e stiamo assistendo a un sempre crescente interesse da parte del mercato sia italiano sia internazionale – commenta Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato Novamarine -. Del resto, l’imbarcazione è decisamente ampia, spaziosa e munita di tutti i comfort sia a livello di equipaggiamento interni, sia a livello di gestione del mezzo. Grazie all’accessoriata consolle di guida, infatti, risulta affidabile e facilmente maneggevole anche per i meno esperti. Prima ancora di presentare ufficialmente fisicamente il modello, abbiamo venduto i primi due su carta, tanto è il potenziale del BS 200. Siamo convinti che, grazie al nostro sbarco con la linea Black Shiver anche sul mercato americano, questo modello unico targato Novamarine rappresenti per noi una risorsa fondamentale per una crescita costante, sempre a beneficio degli armatori che ci danno fiducia”.

“Una crescita al cui progresso assistiamo quotidianamente. Infatti, negli ultimi giorni si sono concluse altre vendite, oltre a questa a livello internazionale, a testimonianza del valore delle nostre imbarcazioni. Mi piace evidenziare che abbiamo venduto in Florida un BS 140 al valore di € 1,5 milioni, destinato a un facoltoso cliente americano, che sarà consegnato la prossima estate – aggiunge -. Annuncio poi la vendita di un HD 120, acquistato da un noto operatore in Costa Smeralda per € 425 mila, la cui consegna è prevista a maggio. Operatore che per la quarta volta ha scelto un Novamarine, a testimonianza della validità dei nostri prodotti. Il riscontro positivo dei clienti ci rende orgogliosi dei nostri modelli e ci spinge, sempre di più, a innovare nella progettazione e realizzazione delle imbarcazioni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui