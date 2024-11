Caos sanità in Gallura: “Impossibile farsi visitare da uno psichiatra”

Nuova denuncia sulla sanità a Olbia.

“Il Centro di Salute Mentale di Olbia ci lascia in attesa da 6 mesi perché c’è carenza di medici psichiatri”. A denunciarlo è un caregiver che si occupa di un parente che è in cura presso il Csm di via Baronia, prima di sperimentare i disagi nella prenotazione di un colloquio con lo psichiatra.

LEGGI ANCHE: Caos sanità in Gallura, un quadro drammatico in Consiglio regionale

Il parente di una paziente, che vuole restare anonimo, ha denunciato una situazione che persiste dall’estate 2024. “Da diversi mesi chiamo al Csm di Olbia per avere una visita con un medico – racconta l’olbiese, ma loro mi dicono che mi ricontatteranno perché non c’è lo specialista. Purtroppo però la chiamata non arriva mai e siamo in una situazione molto seria perché va cambiata la terapia farmacologica che sta seguendo”.

Senza alcune alternativa nel pubblico o di servizi convenzionati, la paziente si è rivolta in privato, ma le visite costano 80 euro. “Abbiamo provato a rivolgermi ad altri presidi – spiega -. A Ozieri non siamo riusciti a ottenere un appuntamento, così come a Sassari. Per quanto riguarda Sassari, ci hanno detto di rivolgerci al Cup, ma loro ci dicono di chiamare la struttura, questa ultima ci dice di prenotare al Cup”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui