Un mezzo ha preso fuoco in via Beato Angelico a Olbia

Attimi di paura in via Beato Angelico a Olbia dove un mezzo ha preso fuoco in mezzo alla strada col conducente a bordo. Dal motore di un minivan ha cominciato a uscire fumo e in pochi attimi sono comparse le fiamme.

Il conducente ha avuto il tempo di scendere mentre arrivavano i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Danni pesanti al mezzo, un grande spavento e per fortuna nessun ferito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui