Un parrucchiere di Olbia dietro le acconciature di XFactor

Il coiffeur Niko Veccia ai backstage di XFactor.

Quest’anno XFactor è partito con ascolti record rispetto all’edizione scorsa del talent show ed è sempre più vicina la semifinale. Questo giovedì, 21 novembre, è un momento molto atteso perché i sette concorrenti rimasti canteranno per la prima volta il loro inedito. L’eliminazione di uno di loro ridurrà a sei i talenti.

Questa edizione porta con sé po’ di Olbia non solo per le due cover di Salmo cantate durante i live, ma anche perché c’è un coiffeur della città a pettinare gli artisti concorrenti a XFactor. Niko Veccia, questo è il nome dell’haistylist, molto conosciuto in città, ha condiviso sui social la sua esperienza nel cast del talent show che va in onda su Sky.

”Un’esperienza unica nel backstage per curare l’immagine degli artisti in gara e far emergere, attraverso gli hair look creati, la loro grande personalità”, ha scritto Niko Veccia nel suo account social, condividendo uno scatto dove pettina uno dei concorrenti in gara.

Olbia è sempre stata ben rappresentata nella storia del talent XFactor. Allo show televisivo, nel 2011, partecipò la giovane cantante Jessica Mazzoli. Poi Salmo fu ospite nel 2018; nella 14esima e 15esima edizione fu giudice il produttore discografico Hell Raton, che ha vinto la sua prima con Casadilego ed è tornato a trionfare con Baltimora.

