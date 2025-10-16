Un lettore ha filmato un oggetto luminoso tra Arzachena e Olbia

Un oggetto luminoso nel cielo tra Olbia e Arzachena, lo ha documentato di notte un lettore di Gallura Oggi. Le immagini risalgono alla notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, verso le 2, durante il tragitto tra Arzachena e Olbia.

“Non era a un’altezza compatibile con un drone, un laser o altri oggetti comuni: era molto, molto in alto – spiega il testimone oculare -. Non si sa cosa fosse, ma era davvero affascinante da osservare”. Chiunque lo abbia avvistato o abbia notizie in merito può contattarci su WhatsApp al numero +𝟑𝟗𝟑𝟒𝟓𝟑𝟓𝟔𝟕𝟓𝟏𝟐.

