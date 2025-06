Olbia, 45enne nei guai: aveva foto pedopornografiche nel portatile

Trovate foto pedopornografiche nel PC di un 45enne di Olbia.

Una perquisizione domiciliare, condotta nell’ambito di un altro procedimento penale, ha portato alla scoperta di un centinaio di immagini ritenute pedopornografiche sul computer portatile di un uomo residente nell’hinterland di bia. L’indagine è stata avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, competente per questo genere di reati. Quest’ultima ha contestato al 45enne il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Le fotografie rinvenute, secondo quanto emerso dagli accertamenti, ritraevano minori e sono state classificate come inequivocabili dagli inquirenti. I file erano stati conservati all’interno del dispositivo sequestrato durante l’intervento della polizia giudiziaria. L’uomo, già noto alle autorità giudiziarie per precedenti episodi legati a reati di natura sessuale, in passato era stato assolto in due casi e condannato in altri due, per i quali aveva già scontato la pena.

L’udienza preliminare si è svolta presso il Tribunale di Tempio Pausania. I difensori dell’imputato hanno richiesto il rito abbreviato condizionato a una consulenza informatica di parte, allo scopo di offrire una lettura alternativa dei dati raccolti. Il pubblico ministero, delegato dalla DDA di Cagliari, ha chiesto che venga ascoltato anche il proprio perito come prova contraria. Come scrive La Nuova Sardegna, il giudice ha accolto entrambe le richieste e ha rinviato l’udienza al mese di ottobre, quando saranno sentiti i due consulenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui