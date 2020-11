A Olbia e Arzachena i corsi gratuiti di inglese sbarcano online

L’iniziativa della Smeralda Holding per i residenti di Olbia e Arzachena.

L’azienda, proprietaria delle principali strutture alberghiere e di ristorazione, terreni e immobili della Costa Smeralda, attraverso il programma “Smeralda Holding per il Territorio” individua e promuove progetti ad accesso gratuito che hanno l’obiettivo di supportare la crescita e il benessere delle comunità locali, con focus particolare sulle nuove generazioni, dai corsi formativi di lingue, allo sport e al sostegno di associazioni locali. Si tratta di un progetto dinamico che si arricchisce e migliora costantemente grazie al confronto e al dialogo con i partecipanti e alle sinergie con le associazioni locali.

In questo momento in cui è molto complicato riuscire ad assicurare lo svolgimento delle iniziative con continuità, Smeralda Holding, rinnovando ancora una volta il suo impegno per il territorio, ha deciso di dare seguito alla modalità e-learning organizzando una nuova edizione dei corsi online cosi come è avvenuto con grande successo partecipativo durante il lockdown dei mesi primaverili. I corsi di inglese online, totalmente gratuiti, avranno una durata di 20 ore complessive e consentiranno ai residenti di Arzachena e Olbia di imparare l’inglese in tutta sicurezza da casa con insegnanti madrelingua qualificati.

I corsi di inglese della “Smeralda Language Academy” sono stati lanciati nel 2014 e ad oggi hanno visto il coinvolgimento di oltre 1000 persone divenendo uno degli appuntamenti più attesi della primavera e dell’autunno. “Comprendiamo e condividiamo le preoccupazioni per i contraccolpi economici della crisi in atto – dichiara Mario Ferraro AD di Smeralda Holding ­– specie per un territorio come questo che ha, per tradizione e cultura, una vocazione così spiccata all’accoglienza. Ma allo stesso tempo siamo fiduciosi che affrontando questi momenti di difficoltà come una comunità, sapremo gettare le basi per un futuro di nuove opportunità. È per questo che, pur nella complessità del momento, abbiamo deciso di dare continuità a quella che è oramai diventata un’iniziativa cardine per il territorio, pensata per favorire l’occupazione locale e arricchire le competenze professionali delle persone”.

I corsi saranno attivati il 9 novembre 2020 e riservati ai residenti nei Comuni di Arzachena e di Olbia – maggiorenni disoccupati, inoccupati o occupati e bambini dalla II° alla V° delle scuola primaria – saranno suddivisi per livelli (da principiante ad avanzato) sulla base della conoscenza linguistica di partenza dei partecipanti. Tutti i corsi saranno tenuti dai docenti madrelingua della The English School. La partecipazione ai corsi di inglese è gratuita e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione.

Per informazioni e adesioni:

Corsi online di lingua inglese – Smeralda Language Academy

Telefono: 391 4719587 (orario ufficio, si consiglia di mandare un’email o un messaggio sms o whatsapp in caso di numero occupato)

Mail: smeraldalanguageacademy@gmail.com

(Visited 106 times, 117 visits today)