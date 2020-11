Dai lavoratori in nero a chi possedeva immobili.

Sono 12 le persone che hanno presentato dichiarazioni non veritiere per percepire il reddito di cittadinanza a Tempio.

Tra i casi scoperti ci sono titolari di diverse proprietà immobiliari, risultavano aver richiesto ed ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza; altri, invece, svolgevano attività lavorative in nero e sono stati scoperti grazie ai controlli eseguiti proprio per il contrasto del lavoro irregolare o per l’avvio di ispezioni fiscali.

Dall’inizio dell’anno, le Fiamme Gialle tempiesi hanno quindi accertato una frode in danno dell’Erario per oltre 130.000 euro e di conseguenza deferivano 12 soggetti, appartenenti ad altrettanti nuclei familiari, per i profili penali alla locale Autorità Giudiziaria e per quelli amministrativi (revoca/decadenza e recupero) all’Inps.

(Visited 320 times, 320 visits today)