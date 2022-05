Il nuovo collegamento per Olbia.

La destinazione di Olbia è ancora più vicina alla Puglia. Wizzair ha annunciato un nuovo collegamento diretto da e per Bari, con 3 rotte aeree per la stagione estiva. La compagnia low cost ha annunciato anche voli per Skiathos e Creta.

Lo comunicano il presidente di WizzAir, Robert Carey, e il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, il quale con entusiasmo hanno annunciato di essere il secondo vettore in Puglia e di voler raddoppiare entro il 2025 la flotta fino a 50 aeromobili.