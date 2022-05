Lo sfalcio entro il 1 giugno

Con l’arrivo dell’estate il Comune di Tempio avvia la campagna antincendio e ordina il taglio delle sterpi lungo le strade entro il 1 giugno.

L’ordinanza coinvolge i proprietari dei terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, vicinali ed interponderali ad uso pubblico che sono tenuti ripulire i terreni, per una fascia di almeno 3 metri limitrofa alle strade, da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili compresi quelli vetrosi. Dovranno inoltre provvedere alla regolazione costante delle siepi e alla potatura delle piante i cui rami si protendono oltre il ciglio stradale restringendo le carreggiate. Lo spostamento di qualsiasi tipo di rifiuto presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia. La realizzazione della fascia di protezione dovrà essere obbligatoriamente realizzata anche in prossimità delle recinzioni di qualsiasi tipo.

Anche i proprietari delle strade vicinali ed interponderali ad uso pubblico dovranno provvedere al taglio del fieno e delle sterpaglie, all’asportazione e allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di competenza e nelle rispettive aree di pertinenza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo.

Non solo privati, ma anche gli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali sono tenuti al taglio di fieno e sterpi ed all’asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri di larghezza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo.

I controlli per il rispetto dell’ordinanza sono affidati al Comando di Polizia Locale e alle altre forze dell’Ordine. In caso di trasgressione, il Comune, oltre alla sanzione amministrativa prevista, potrà addebitare i costi delle operazioni ai proprietari.