Tanti fan anche dalla Gallura.

Destinazione concerto di Blasco. Numerosi fan sono accorsi da tutta l’Isola, e non solo, per non perdersi il concerto di Vasco Rossi. Numerosi anche i fan dalla Gallura, che si sono organizzati soggiornando a Cagliari anche cinque giorni prima dello spettacolo.

Ha addirittura piazzato la tenda davanti ai cancelli dell’Arena Fiera, Roberta, arrivata a Cagliari da Olbia con una sua amica. “Sono stata anche al concerto del 2010 – ha detto la fan -, ma non voglio perdermi questa tappa e sono qui da tre giorni”. Allo spettacolo di Blasco sono attese circa 30mila persone, giovani e meno.

Il cantautore italiano, che ha alle spalle 40 anni di carriera, è a Cagliari, all’Arena Fiera, stasera e domani 19, per un doppio appuntamento. Dopo dieci anni il rocker torna nel capoluogo sardo per percorrere i suoi successi discografici. L’inizio del concerto di Vasco Rossi è fissato per le 21.

