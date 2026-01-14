Il rilancio dell’Olbia parte da Torino. Prosoccer S.r.l. è la nuova proprietaria

Nuova era per l’Olbia Calcio.

Si apre una nuova era in casa Olbia Calcio. Con la firma dell’atto notarile avvenuta oggi a Torino, la Prosoccer S.r.l. è diventata ufficialmente l’unica proprietaria della società sarda. L’operazione segna l’uscita di scena definitiva della Traino Swiss Pro Promotion, che ha ceduto il 100% delle quote ai nuovi investitori.

La svolta mette fine a una crisi che sembrava irreversibile. Proprio nei giorni scorsi l’Olbia Calcio era apparsa alla deriva dopo che il gruppo S&Ti aveva annunciato ufficialmente la rinuncia all’acquisto. La società di Romi Fuke aveva denunciato la mancanza di trasparenza e condizioni minime per operare, parlando apertamente di un concreto “rischio retrocessione” per il club. L’inserimento improvviso e risolutivo di Prosoccer S.r.l. ha evitato il peggio, garantendo la continuità aziendale proprio nel momento più buio.

Con il perfezionamento dell’acquisizione è scattato immediatamente il ribaltone ai vertici societari: il precedente Consiglio di Amministrazione è stato sciolto per fare spazio alla nuova governance, che da oggi assume il pieno controllo operativo e strategico del club. Nel tracciare la rotta per il futuro, la Prosoccer S.r.l. ha chiarito di voler agire nel solco della tradizione e dell’identità gallurese, puntando su un progetto che mette al primo posto la solidità economico-finanziaria e il potenziamento dell’intera struttura organizzativa.

Sul fronte tecnico, la nuova proprietà intende valorizzare non solo la prima squadra ma anche l’intero settore giovanile, ricercando al contempo una sinergia costante con la tifoseria, le istituzioni e le realtà produttive del territorio. Ulteriori dettagli sul nuovo assetto societario e sulle linee programmatiche saranno comunicati venerdì 16 gennaio c.a. alle ore 17 presso la sala stampa dello Stadio Bruno Nespoli, alla presenza del nuovo direttore dell’area tecnica dell’Olbia Calcio 1905 e del nuovo allenatore dei bianchi.

