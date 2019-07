L’assessore al Turismo Balata fa il bilancio degli eventi di Olbia.

Il Jova Beach Party insieme al Tattoo Show hanno proiettato Olbia sull’Olimpo dei grandi eventi nazionali. Un successo testimoniato dalle migliaia di presenze in termini di pubblico, dagli alberghi per la maggior parte pieni e con il risultato di essere riusciti a portare una grande vitalità in città.

Senza contare, poi, le opportunità di lavoro che si sono generate per molti giovani e non solo nell’allestimento, nella sicurezza e in tutto lo svolgimento delle manifestazioni. E ancora, l’indotto delle attività commerciali, dai bar ai negozi.

”Olbia è una città che cresce e cresce turisticamente rispondendo sempre in maniera positiva e con grande entusiasmo a queste iniziative. Una città in continuo movimento che si presenta in maniera compatta e coesa verso i turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze a Olbia”, commenta l’assessore comunale al Turismo Marco Balata, vero vincitore di questo trionfo di luglio.

Ma l’estate degli eventi a Olbia continua. A giorni ci sarà l’inaugurazione della ruota panoramica La Maestosa, vicino al Museo Archeologico. Si tratta della prima ruota in Sardegna di questa fattura e grandezza. A fine agosto ci sarà poi il Festival internazionale del mirto.

Lo sguardo dell’amministrazione comunale è già rivolto al futuro con una programmazione in porgress “per favorire il proseguo della stagione anche dopo i mesi di boom”. A ottobre tornerà il grande evento curato dalla Camera di Commercio di Sassari, che porta la nostra terra a livelli internazionali con Benvenuto Vermentino e il Premio Internazionale del Vermentino.

”Si tratta di un’altra importante manifestazione che ci catapulterà a livello internazionale con un prodotto che rappresenta l’eccellenza della Gallura e della Sardegna”, conclude Balata.

